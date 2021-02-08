СМИ: Симоньян раскритиковала россиян с маленькими пенсиями

Главный редактор российской международной сети информационных телеканалов RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Соловьев Life" раскритиковала россиян, которые жалуются на маленькие пенсии.

По ее словам, выплаты сейчас и впрямь маленькие, но они больше, чем были раньше.

Как подчеркнула Симоньян, если стране дать нормально развиваться, то пенсии постепенно будут расти. "Их вообще не платили, про это вы забыли?" - спросила Симоньян.

Россияне в интернете раскритиковали Симоньян. "Как раз многие жили только на пенсии своих родителей, потому что зарплату задерживали на несколько месяцев. Или вообще бартером рассчитывались", - отметил один из пользователей. "Мы с двумя детьми как раз и жили на пенсию дедушки, т к зп мужу по 2-3 месяца не выплачивали", - написала жительница Красноярска, пишет "Московский комсомолец".

Ранее Симоньян обратилась в соцсетях с призывом к "дорогим богатым людям", под которыми, очевидно, подразумеваются олигархи и другие обеспеченные россияне, имеющие возможность неделю прожить в Куршевеле.