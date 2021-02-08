В Свердловской области восстановлено движение после массового ДТП

20 машин попали в ДТП на трассе Екатеринбург — Челябинск.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в настоящее время ограничение движения сняли. Завершены аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. Движение транспорта восстановлено.

Авария случилась днем 7 февраля. Около 20 автомобилей пострадало в результате как минимум трех столкновений. Спасатели помогали расчистить трассу и раздавали горячий чай участникам аварии.

Из-за происшествия на трассе образовалась трехкилометровая пробка. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.