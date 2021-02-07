Андрей Козицын: Владимир Белоглазов вошел в историю Уральской горно-металлургической компании

5 февраля 2021 года не стало директора по общим вопросам Уральской горно-металлургической компании Владимира Белоглазова.

Как отметил гендиректор УГМК Андрей Козицын, скоропостижно оборвалась жизнь замечательного человека и незаурядного руководителя, роль и значение которого трудно переоценить для компании.

Более двадцати лет в УГМК Владимир Белоглазов руководил серьезным блоком социальных вопросов. При непосредственном участии и под его руководством реализовывались масштабные социальные, культурные и спортивные проекты компании, которые вышли далеко за рамки внутри корпоративных и вошли в историю Свердловской области и других регионов присутствия УГМК.

"Ушел из жизни яркий, замечательный человек, выдающийся руководитель, блестящий профессионал и умелый организатор, способный брать ответственность за решение самых сложных задач, связанных с развитием компании. Благодаря своим профессиональным и личным качествам - тонкости ума, обаятельности натуры, преданности делу, чувству долга, врожденной интуиции, невероятной трудоспособности – он заслуженно вошел в историю Уральской горно-металлургической компании. Владимир Алексеевич всегда был открыт новым предложениям, любил и ценил жизнь, щедро делился своим опытом и человеческим теплом с окружающими. Его вклад в становление и развитие компании бесценен, его уход из жизни – невосполнимая утрата для всех", – отметил Андрей Козицын.

Прощание с Владимиром Белоглазовым состоится 9 февраля в 11.00 в Александро-Невском соборе Ново-Тихвинского монастыря (Екатеринбург, ул. Зелёная роща, 1), его похоронят на Широкореченском кладбище.