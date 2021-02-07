Андрей Козицын: Владимир Белоглазов вошел в историю Уральской горно-металлургической компании

08 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Навальному дали реальный срок

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Владимир Белоглазов (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

Андрей Козицын: Владимир Белоглазов вошел в историю Уральской горно-металлургической компании

5 февраля 2021 года не стало директора по общим вопросам Уральской горно-металлургической компании Владимира Белоглазова.

Как отметил гендиректор УГМК Андрей Козицын, скоропостижно оборвалась жизнь замечательного человека и незаурядного руководителя, роль и значение которого трудно переоценить для компании.

Более двадцати лет в УГМК Владимир Белоглазов руководил серьезным блоком социальных вопросов. При непосредственном участии и под его руководством реализовывались масштабные социальные, культурные и спортивные проекты компании, которые вышли далеко за рамки внутри корпоративных и вошли в историю Свердловской области и других регионов присутствия УГМК.

"Ушел из жизни яркий, замечательный человек, выдающийся руководитель, блестящий профессионал и умелый организатор, способный брать ответственность за решение самых сложных задач, связанных с развитием компании. Благодаря своим профессиональным и личным качествам - тонкости ума, обаятельности натуры, преданности делу, чувству долга, врожденной интуиции, невероятной трудоспособности – он заслуженно вошел в историю Уральской горно-металлургической компании. Владимир Алексеевич всегда был открыт новым предложениям, любил и ценил жизнь, щедро делился своим опытом и человеческим теплом с окружающими. Его вклад в становление и развитие компании бесценен, его уход из жизни – невосполнимая утрата для всех", – отметил Андрей Козицын.

Прощание с Владимиром Белоглазовым состоится 9 февраля в 11.00 в Александро-Невском соборе Ново-Тихвинского монастыря (Екатеринбург, ул. Зелёная роща, 1), его похоронят на Широкореченском кладбище.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Андрей Козицын: Владимир Белоглазов вошел в историю Уральской горно-металлургической компании

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: УГМК, Владимир Белоглазов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.02.2021 15:48 Мск Скончался заместитель гендиректора УГМК Владимир Белоглазов

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети