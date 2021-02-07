Александр Головин оформил хет-трик в матче чемпионата Франции

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин оформил хет-трик в матче чемпионата Франции.

В выездной встрече 24-го тура против "Нима" после долгой паузы россиянин появился в стартовом составе "монегасков". В первом тайме Головин оформил дубль (4-я и 12-я мин.), однако хозяевам до перерыва удалось счёт сравнять. В середине второго тайма (62-я мин.) Александру удалось забить эффектный мяч прямым ударом со штрафного. А на 76-й минуте россиянин отдал голевую передачу на Кевина Фолланда. Футболистам "Нима" через несколько минут удалось сократить отставание до минимума, но матч так и завершился со счётом 3:4.

Отметим, что начало этого сезона Головин пропустил из-за травмы. В 9 проведённых встречах Лиги 1 теперь у Александра 4 гола и 4 голевые передачи.

Последний раз российскому футболисту удавалось сделать хет-трик в матчах топ-5 лиг Европы в 2012 году - тогда Павел Погребняк, выступая за "Фулхэм", забил три гола в ворота "Вулверхэмптона".