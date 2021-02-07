Эксперты ВОЗ нашли "важные улики" во время расследования в Ухане

Эксперты ВОЗ, приехавшие в китайский город Ухань, обнаружили "важные улики" относительно роли одного из городских рынков морепродуктов в распространении коронавирусной инфекции.

Зоолог из Нью-Йорка Петер Дашак сообщил, что источником первых заражений не мог быть уханьский рынок мяса и морепродуктов, так как дальнейшие исследования выявили случаи COVID-19, не связанные с этим местом. Однако специалисты обнаружили там "подсказки", ключевые для расследования.

Дашак не привел каких-либо подробностей. Ожидается, что основные результаты исследования опубликуют до его отъезда из Уханя 10 февраля, передает РИА Новости.

Научная группа из 13 человек приступила к работе в Ухане 2 февраля. Ранее она посетила Уханьский институт вирусологии и рынок. Эксперт заявлял, что не обнаружено доказательств того, что коронавирус возник на местном рынке, как это предполагалось ранее. По его словам, ученые сделали вывод, что вирус мог появиться в другом месте, а распространиться там, поскольку гипотетически на рынке все условия для этого есть.