Силовики перекрывали площади в центре Москвы и Петербурга

Сотрудники правоохранительных органов в воскресенье, 7 февраля, устанавливали заграждения в центре Москвы. Была оцеплена часть Театральной площади и Манежная площадь.

В Санкт-Петербурге также замечены сотрудники Росгвардии в центре города. В северной столице силовики перекрыли доступы к Дворцовой и Сенной площадям, сообщает Baza.

Накануне днем в Петербурге власти внезапно ограничили работу общественного транспорта в центре города.

Напомним, на этой неделе сразу после суда над Алексеем Навальным в 11 российских городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, прошли массовые задержания. Тогда также по требованию полиции была ограничена работа метро.

Ранее соратники Навального заявляли, что не планировали проводить акции 7 февраля.