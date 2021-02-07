07 Февраля 2021
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Общество В России Санкт-Петербург Москва
ОМОН на Невском проспекте в Санкт-Петербурге 2 февраля (2021) | Фото: Петр Ковалев / ТАСС / picture alliance / dpa

Силовики перекрывали площади в центре Москвы и Петербурга

Сотрудники правоохранительных органов в воскресенье, 7 февраля, устанавливали заграждения в центре Москвы. Была оцеплена часть Театральной площади и Манежная площадь.

В Санкт-Петербурге также замечены сотрудники Росгвардии в центре города. В северной столице силовики перекрыли доступы к Дворцовой и Сенной площадям, сообщает Baza.

Накануне днем в Петербурге власти внезапно ограничили работу общественного транспорта в центре города.

Напомним, на этой неделе сразу после суда над Алексеем Навальным в 11 российских городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, прошли массовые задержания. Тогда также по требованию полиции была ограничена работа метро.

Ранее соратники Навального заявляли, что не планировали проводить акции 7 февраля.

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Силовики перекрывали площади в центре Москвы и Петербурга

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Теги: москва, петербург, полциейские



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