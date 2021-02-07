Явлинский раскритиковал Навального, обвинив его в вождизме и национализме

07 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Навальному дали реальный срок

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
Григорий Явлинский (2016) | Фото: yabloko.ru

Явлинский раскритиковал Навального, обвинив его в вождизме и национализме

Один из основателей партии "Яблока" Григорий Явлинский жестко раскритиковал блогера Алексея Навального. На своем сайте политик разместил программную статью, в которой осудил методы политической борьбы блогера.

По словам Явлинского, "политическое направление Навального — это популизм и национализм", а все его расследования они ориентированы на "разжигание примитивной социальной розни".

"Ни самого Навального, ни его окружение не волнуют поломанные судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой", – говорится в публикации.

"Навальный как единоличный вождь ориентирован только на себя и уничтожает любые наметки на коалиции", — написал основатель "Яблока".

По его словам, блогер и его окружение сознательно выступают за преступное использование несовершеннолетних в политических целях.

Также он подчеркнул, что выходящие на демонстрации люди озабочены только судьбой самого Навального, а не такими проблемами России, как ситуация на Украине или в Сирии.

Явлинский предупреждает, что если толпы пойдут за Навального, то страну в будущем ожидает фашизм.

"Волна, которая сейчас поднимается, поднимается отнюдь не только против Путина. Она поднимается за недемократическое будущее России. Она поднимается за прошедший коммунизм или за будущий фашизм. И Навальный — один из потенциальных лидеров этой новой погибели", - пишет Явлинский.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал деятельность Алексея Навального и его сторонников. Оппозиционера, вернувшегося из Германии, он назвал "Гапоном номер два".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Явлинский раскритиковал Навального, обвинив его в вождизме и национализме

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: григорий явлинский, алексей навальный



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети