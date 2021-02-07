Явлинский раскритиковал Навального, обвинив его в вождизме и национализме

Один из основателей партии "Яблока" Григорий Явлинский жестко раскритиковал блогера Алексея Навального. На своем сайте политик разместил программную статью, в которой осудил методы политической борьбы блогера.

По словам Явлинского, "политическое направление Навального — это популизм и национализм", а все его расследования они ориентированы на "разжигание примитивной социальной розни".

"Ни самого Навального, ни его окружение не волнуют поломанные судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой", – говорится в публикации.

"Навальный как единоличный вождь ориентирован только на себя и уничтожает любые наметки на коалиции", — написал основатель "Яблока".

По его словам, блогер и его окружение сознательно выступают за преступное использование несовершеннолетних в политических целях.

Также он подчеркнул, что выходящие на демонстрации люди озабочены только судьбой самого Навального, а не такими проблемами России, как ситуация на Украине или в Сирии.

Явлинский предупреждает, что если толпы пойдут за Навального, то страну в будущем ожидает фашизм.

"Волна, которая сейчас поднимается, поднимается отнюдь не только против Путина. Она поднимается за недемократическое будущее России. Она поднимается за прошедший коммунизм или за будущий фашизм. И Навальный — один из потенциальных лидеров этой новой погибели", - пишет Явлинский.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал деятельность Алексея Навального и его сторонников. Оппозиционера, вернувшегося из Германии, он назвал "Гапоном номер два".