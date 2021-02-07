На свердловской трассе столкнулись "Киа Рио" и Ленд Крузер": погибли двое детей

07 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Навальному дали реальный срок

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Уральский ФО
ДТП на трассе Ивдель – ХМАО (2021) | Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На свердловской трассе столкнулись "Киа Рио" и Ленд Крузер": погибли двое детей

В Свердловской области сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погибли два ребенка.

Авария произошла около 10 часов утра 7 февраля в Ивдельском районе, на 116 км автодороги Ивдель – ХМАО, сообщили Накануне.RU в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Водитель автомобиля "Киа Рио" не выбрал безопасную скорость, не учел дорожные и погодные условия. Машину занесло и выкинуло на встречную полосу, где она столкнулась с "Тойота Ленд Крузер".

ДТП на трассе Ивдель – ХМАО(2021)|Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В результате ДТП 8 –летняя девочка, пассажир "Киа Рио", погибла на месте. Ее 10-летняя сестра скончалась по дороге в больницу. Водитель, отец погибших, в тяжелом состоянии госпитализирован в ЦГБ Югорска. В "Ленд Крузер" никто не пострадал.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На свердловской трассе столкнулись "Киа Рио" и Ленд Крузер": погибли двое детей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дтп, киа рио, тойота ленд крузер, дети



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети