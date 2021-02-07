На свердловской трассе столкнулись "Киа Рио" и Ленд Крузер": погибли двое детей

В Свердловской области сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погибли два ребенка.

Авария произошла около 10 часов утра 7 февраля в Ивдельском районе, на 116 км автодороги Ивдель – ХМАО, сообщили Накануне.RU в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Водитель автомобиля "Киа Рио" не выбрал безопасную скорость, не учел дорожные и погодные условия. Машину занесло и выкинуло на встречную полосу, где она столкнулась с "Тойота Ленд Крузер".

В результате ДТП 8 –летняя девочка, пассажир "Киа Рио", погибла на месте. Ее 10-летняя сестра скончалась по дороге в больницу. Водитель, отец погибших, в тяжелом состоянии госпитализирован в ЦГБ Югорска. В "Ленд Крузер" никто не пострадал.