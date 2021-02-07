В России задержаны организаторы беспорядков в Белоруссии

Четверо организаторов массовых беспорядков в Белоруссии задержаны на территории России.

Минск направил документы на их экстрадицию, сообщил начальник международно-правового отдела СК республики Михаил Вавуло газете "Беларусь сегодня".

По его словам, в августе подозреваемые оказывали сопротивление сотрудникам милиции при задержании.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская.

Напомним, Белоруссия объявила Тихановскую в межгосударственный розыск за призывы к насильственному свержению конституционного строя. Также стало известно, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в России. В МВД РФ при этом заявили, что уголовных дел против нее не возбуждалось, а в списке разыскиваемых лиц она находится в соответствии с договорами о помощи между Москвой и Минском.