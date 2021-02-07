В России за сутки выявили чуть более 16 тысяч случаев COVID-19

За последние сутки в России выявлено 16 048 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб.

Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом выявили в Москве - 2 028. Далее следует Петербург – 1175.

В регионах Уральского федерального округа лидером по приросту оказалась Свердловская область – там выявили 313 новых заболевших ковидом. Далее следуют Челябинская область – 271, Ханты-Мансийский АО – 149, Тюменская область – 129, Курганская область – 92 и Ямало-Ненецкий АО – 62 случая.

Также за сутки зафиксировано 432 летальных исхода, выписано 19 884 человек.

За весь период в России от коронавируса скончался 76 661 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 3 456 210.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 967 281 случай коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что темпы распространения коронавируса в мире снижаются.