07 Февраля 2021
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Происшествия В России Северо-Кавказский ФО
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: nnm.me

Задержаны росгвардейцы, подозреваемые в убийстве экс-главы села в Дагестане

Двое сотрудников управления Росгвардии по Дагестану задержаны по подозрению в убийстве мужчины в отделении полиции в Махачкале.

Напомним, более 300 жителей села собрались накануне вечером после расправы над бывшим главой села Новокули Абакаром Каплановым.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, 6 февраля в одном из кабинетов отдела полиции по Советскому району УМВД России по Махачкале двое сотрудников Росгвардии из-за ранее возникшей неприязни "произвели многочисленные выстрелы" в 34-летнего местного жителя.

Дело возбуждено по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

МВД Дагестана ранее сообщило, что бывший глава поселка Новокули Новолакского района мог быть убит из-за земельного спора. После убийства к месту расстрела Капланова стянулись его родственники и друзья. Они стали требовать выдать им убийц. На место ЧП были направлены бойцы Росгвардии.

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Задержаны росгвардейцы, подозреваемые в убийстве экс-главы села в Дагестане

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Теги: Дагестан, Абакар Капланов, Росгвардия



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