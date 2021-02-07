Власти Хабаровского края: Бензин в Хабаровске есть

Хабаровский НПЗ выпустил первые 600 тонн бензина марки АИ-95 после перерыва, связанного с модернизацией завода, сообщает пресс-служба правительства региона.

Топливо отгружено компании "ННК-Хабаровскнефтепродукт", которая развезла его по заправкам сети "ННК".

При этом с 6 февраля производство бензина АИ-92 было приостановлено, вместо него началось производство АИ-95.

В правительстве заявили, что ранее было выпущено 1,8 тыс. тонн бензина АИ-92, и на нефтескладах его накопили в достаточном количестве. Теперь предприятие старается ликвидировать дефицит по марке АИ-95.

Комиссия ТЭК объезжает все заправки "ННК" в Хабаровске для мониторинга обстановки. По первой информации, полученной от специалистов, "бензин в городе есть, очереди стали значительно меньше".

Напомним, в конце января в регионе наметился бензиновый дефицит из-за проблем с производством на местном НПЗ. А в начале февраля бензин начали продавать по карточкам.

В четверг хабаровский НПЗ возобновил производство автомобильного бензина АИ-92, сообщила пресс-служба правительства Хабаровского края. Первая партия в 500 тонн (среднесуточная норма) была доставлена на АЗС сети ННК (принадлежит той же компании, что и НПЗ).

При этом, по словам хабаровчан, утром 5 февраля особых улучшений на заправках не наблюдалось. Многокилометровые очереди на АЗС сократились, однако полностью не исчезли. Люди стояли в очереди по несколько часов, при этом иногда и после долгого ожидания заправить автомобиль не удавалось.