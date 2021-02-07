07 Февраля 2021
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Общество В России
Перчатки, маска, антисептик (2021) | Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вирусологи обозначили сроки отмены масочного режима в России

Масочный режим могут отменить в России в конце весны, прогнозируют опрошенные РБК ученые.

Отмечается, что количество новых случаев коронавируса продолжает снижаться, при такой динамике в апреле-мае может произойти отмена масочно-перчаточного режима.

Кроме того, при сохранении нынешней динамики снижения заболеваемости COVID-19 летом могут быть отменены все ограничительные меры.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что уже в 2021 году можно будет отказаться от ношения масок в общественных местах.

По ее словам, эта надежда основывается, во-первых, на том, что россияне "научились жить" с коронавирусом, и во-вторых, идет массовое вакцинирование.

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Вирусологи обозначили сроки отмены масочного режима в России

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Теги: масочный режим, россия, коронавирус



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