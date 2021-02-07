07 Февраля 2021
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Общество Свердловская область Уральский ФО В России
(2018) | Фото: Накануне.ru

В Свердловской области из-за метели ограничили движение междугородних автобусов

На трассах Свердловской области вводятся ограничения из-за сильного ветра и метели. Об этом Накануне.RU сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по региону.

В Каменске-Уральском ограничено движение междугородних автобусов. Также движение общественного транспорта ограничено на автодороге "Екатеринбург-Невьянск", на участке с 1 по 41 км.

Движение всех видов транспорта ограничено на автодороге "Екатеринбург-Реж-Алапаевск" - со 105 до 145 км, на автодороге "В.Синячиха-Ирбит" - с 0 до 50 км, на автодороге "Нижняя Салда-Алапаевск" - с 30-80 км.

Автоинспекторы патрулируют загородные трассы. Отмечается, что ограничения будут сняты только после приведения дорог в соответствие требованиям безопасности движения.

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В Свердловской области из-за метели ограничили движение междугородних автобусов

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Теги: автобусы, непогода, свердловская область



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