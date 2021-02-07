В Дагестане жители устроили сход у здания РОВД после убийства экс-главы поселка

Бывший глава села Новокули в Дагестане Абакар Капланов был убит в здании РОВД в Махачкале. Трагедия произошла из-за земельного спора, сообщает МВД республики.

Более 300 жителей села собрались накануне вечером у отдела полиции, говорится в Instagram ведомства. На место выехало руководство МВД Дагестана.

В полиции уточнили, что убийство произошло в результате конфликтной ситуации между двумя односельчанами из-за спорного земельного участка.

По данным Baza, убийцы были ОМОНавцами. Как сообщает телеграмм-канал, выстрелов было 36 — два бойца выпустили в Капланова по 18 пуль.

"Бойцы 1-ой оперативной роты ОМОН местной Росгвардии расстреляли бывшего чиновника в кабинете начальника уголовного розыска Советского РОВД в Махачкале", - пишет Baza.

После убийства к месту расстрела Капланова стянулись его родственники и друзья. Они стали требовать выдать им убийц. Уточняется, что в толпе прогремели выстрелы. На место ЧП были направлены бойцы Росгвардии.

Mash сообщает, что Капланов, по предварительным данным, конфликтовал с нынешним главой Новолакского района Магомедом-Гаджи Айдиевым. Мужчины конкурировали в последних выборах.

По данным телеграм-канала, задержан один сотрудник Росгвардии, подозреваемый в убийстве экс-главы.