На Среднем Урале столкнулись иномарка и бензовоз: пострадали три человека

На Среднем Урале произошло столкновение бензовоза и легкового автомобиля.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, все случилось в субботу вечером на 8 км автодороги "Нижние Серги – Михайловск – Арти": водитель бензовоза на повороте допустил занос полуприцепа. В результате с ним столкнулся "Фольксваген", ехавший по встречной полосе.

По предварительным данным, три человека получили травмы, среди них один ребенок. Все они находились в иномарке.

Представители Госавтоинспекции устанавливают личности пострадавших и характер полученных ими травм. Движение на участке дороги, где произошло ДТП, временно ограничено.

В результате столкновения произошел разлив топлива из бензовоза – порядка 30 тонн керосина. Сейчас сотрудники МЧС устраняют его последствия.