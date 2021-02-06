06 Февраля 2021
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ДТП с бензовозом в Нижнесергинском районе (2021) | Фото: УГИБДД по Свердловской области

На Среднем Урале столкнулись иномарка и бензовоз: пострадали три человека

На Среднем Урале произошло столкновение бензовоза и легкового автомобиля.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, все случилось в субботу вечером на 8 км автодороги "Нижние Серги – Михайловск – Арти": водитель бензовоза на повороте допустил занос полуприцепа. В результате с ним столкнулся "Фольксваген", ехавший по встречной полосе.

По предварительным данным, три человека получили травмы, среди них один ребенок. Все они находились в иномарке.

ДТП с бензовозом в Нижнесергинском районе(2021)|Фото: УГИБДД по Свердловской области

Представители Госавтоинспекции устанавливают личности пострадавших и характер полученных ими травм. Движение на участке дороги, где произошло ДТП, временно ограничено.

В результате столкновения произошел разлив топлива из бензовоза – порядка 30 тонн керосина. Сейчас сотрудники МЧС устраняют его последствия.

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На Среднем Урале столкнулись иномарка и бензовоз: пострадали три человека

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Теги: бензовоз, ДТП, Средний Урал



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