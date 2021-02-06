Самолет "Москва – Амстердам" с неисправностью благополучно сел в Шереметьево

Самолет рейсом "Москва – Амстердам" с неисправностью совершил благополучную посадку в Шереметьево.

В субботу днем командир пассажирского самолета решил вернуться в аэропорт вылета в столицу. Как сообщил официальный представитель авиакомпании "Аэрофлот" Михаил Демин, аэробус А-320 сел в Шереметьево после выработки топлива в 17 часов 30 минут по местному времени.

Как пишет "Интерфакс", по словам Демина, причиной решения командира стали неполадки в системе радиосвязи.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе самолет "Аэрофлота", летевший из Владивостока в Москву, экстренно сел в Нижневартовске. Оказалось, что одному из пассажиров стало плохо на борту воздушного судна.