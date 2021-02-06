06 Февраля 2021
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Общество СЗФО В России Санкт-Петербург
Санкт-Петербург, Московский вокзал (2019) | Фото: Накануне.RU

Ограничения движения транспорта в центре Петербурга отменены

В центре Санкт-Петербурга постепенно восстанавливают работу общественного транспорта.
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Напомним, сегодня по требованию МВД с 12 часов 30 минут было приостановлено движение транспорта по Невскому проспекту (от площади Восстания до Дворцовой площади) и прилегающим улицам. Несколько автобусных и троллейбусных маршрутов, а также трамвай №3 направили по укороченным трассам. Также с 13 часов были закрыты вестибюли станции метро "Невский проспект".

Как сообщает Telegram-канал "Начальник транспортного цеха", передающий информацию комитета транспорта Петербурга, начиная с 16.00 по местному времени движение наземного общественного транспорта на Невском проспекте и соседним улицам восстанавливается. Чуть раньше станция "Невский проспект" открылась для входа и выхода пассажиров.

Когда движение будет восстановлено полностью, в комитете пока не сообщают.

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Ограничения движения транспорта в центре Петербурга отменены

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Теги: движение, транспорт, ограничения, Петербург



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Ранее 06.02.2021 13:50 Мск В центре Петербурга внезапно ограничили работу общественного транспорта

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