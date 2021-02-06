Ограничения движения транспорта в центре Петербурга отменены

В центре Санкт-Петербурга постепенно восстанавливают работу общественного транспорта.

Читайте также: В Петербурге против протестующих применили газ

Напомним, сегодня по требованию МВД с 12 часов 30 минут было приостановлено движение транспорта по Невскому проспекту (от площади Восстания до Дворцовой площади) и прилегающим улицам. Несколько автобусных и троллейбусных маршрутов, а также трамвай №3 направили по укороченным трассам. Также с 13 часов были закрыты вестибюли станции метро "Невский проспект".

Как сообщает Telegram-канал "Начальник транспортного цеха", передающий информацию комитета транспорта Петербурга, начиная с 16.00 по местному времени движение наземного общественного транспорта на Невском проспекте и соседним улицам восстанавливается. Чуть раньше станция "Невский проспект" открылась для входа и выхода пассажиров.

Когда движение будет восстановлено полностью, в комитете пока не сообщают.