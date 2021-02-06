Суд арестовал фигурантов дела о пожаре на складе автозапчастей в Красноярске

Фигуранты уголовного дела о пожаре на складе автозапчастей в Красноярске заключены под стражу.

Напомним, утром 3 февраля в здании склада-магазина автозапчастей ООО "Автротрейд-КСК" на улице Калинина возник пожар. В ходе возгорания погиб один сотрудник "Автотрейд-КСК" и три сотрудника пожарной службы краевого ГУ МЧС. Было возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности задержаны 33-летний директор и 39-летний начальник административно-хозяйственного отдела ООО "Автотрейд-КСК". Сегодня судом по ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как добавили в ведомстве, в ближайшее время обоим будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливается причина пожара.

Ранее глава МЧС России Евгений Зиничев выразил соболезнования родным и близким погибших в Красноярске огнеборцев.