"Это мясорубка": сотрудники "скорой помощи" Нижнего Тагила, поработав неделю, раскритиковали новые машины

Персонал двух подстанций скорой помощи Нижнего Тагила, перешедших под крыло ООО «РТ- Социальная сфера» остались возмущены качеством пригнанных машин по итогам недели работы (с 1 февраля 2021 года). Ряд сотрудников, как из Ленинского района, так и из Дзержинского района называют их неудобными и даже опасными. Аудиозаписи отзывов оказались в распоряжении Накануне.RU.

По словам водителей и фельдшеров, поставленные РТ автомобили скорой фирмы «ГАЗель» маленькие и некомфортные. У них проблемы с рессорами (элементами подвески транспорта). Даже на дорогах некритического состояния колеса автомобилей подпрыгивают, что не является безопасным, учитывая наличие оборудования в машинах.

«После машины марки Next я не могу на таких ездить. Ноги болят, сидения установлены, неизвестно как. В салоне не развернуться. Это буквально мясорубка, которая стекла жует. Врачи тоже жалуются. Им некомфортно в этом салоне ездить», - признался один из водителей.

О громоздкие фонари в салоне машин бьются головой как врачи, так и фельдшера

«Каталки в машинах на кочках подпрыгивают. Некоторые говорят, что прямо сильно это происходит. Материал на сидениях в машинах самый дешевый и не отмывается. С перекисью фельдшера пытаются отмыть и не всегда это выходит», - сокрушаются работники.

Также сотрудники скорой раскритиковали отзывы своего коллеги, заявившего в интервью одному из местных СМИ. Мужчина заявил, что новые машины удобные и из-за того, что авто отечественного производства их будет проще обслуживать и ремонтировать. Также работники опровергают отзывы о том, что в новых машинах работается совсем как в палатах интенсивной терапии.

Между тем ранее, министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов обещал оставить несколько машин в государственной собственности, не отдавая транспорт частнику, а также приехать в Нижний Тагил на подстанции поговорить с каждым из водителей.

Оба обещания, по свидетельству водителей, так и не были выполнены.

Сам министр в ответе на все претензии водителей ответил по телефону кратко: «Все на контроле. Я нахожусь в Москве и пока не могу ничего обсуждать». Запись звонка есть в распоряжении нашего СМИ.

Напомним, что ситуация с переводом подстанций на аутсорсинг (в частные руки) вызвала недовольство ряда водителей и фельдшеров еще в декабре прошлого года. Для этого был устроен народный сход на Театральной площади Нижнего Тагила. Также при заключении сделки с ООО РТ – Социальная сфера были обнаружены признаки мошенничества и финансового подлога. Соответствующие документы были отправлены в администрацию президента и в Генпрокуратуру. Журналист нашего СМИ ранее приезжал на обе подстанции, а также участвовал во встрече министра здравоохранения Свердловской области с водителями скорой помощи.Почитать репортаж можно тут.

Власти ранее заявляли о том, что списанные из автопарков подстанций машины отправят в другие муниципалитеты. Но замминистра здравоохранения Андрей Шастин опроверг данную информацию.

Ранее стало известно о том, что водителей не застраховали по полису КАСКО в новой компании.

Отсутствие данного документа чревато тем, что материальную ответственность за все поломки будут нести сами водители.

Накануне.RU будет следить за ситуацией.