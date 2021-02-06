06 Февраля 2021
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Общество Тюменская область
Школа №4 в Ханты-Мансийске (2019) | Фото: Накануне.RU

Прокуратура выяснит, действительно ли в тюменском лицее детям дают просроченное молоко

В Тюмени прокуратура проверяет информацию о выдаче детям молока с истекшим сроком годности.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, 5 февраля в одном из СМИ появилась информация, что в лицее №34 детям в рамках бесплатного завтрака якобы выдали просроченное молоко. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил организовать проверку по данному факту.

В ведомстве уже выяснили, что организатором питания в лицее является комбинат "Центральный". Как добавили в прокуратуре, если сведения подтвердятся, то будут приняты необходимые меры реагирования, а виновные – привлечены к установленной законом ответственности.

Московских взял проведение проверки под свой личный контроль.

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Прокуратура выяснит, действительно ли в тюменском лицее детям дают просроченное молоко

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Теги: лицей, молоко, прокуратура, проверка, Тюмень



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