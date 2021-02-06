В центре Петербурга внезапно ограничили работу общественного транспорта

В субботу днем в Санкт-Петербурге власти внезапно ограничили работу общественного транспорта в центре города.

Как сообщает Telegram-канал "Начальник транспортного цеха", который транслирует информацию комитета транспорта Петербурга, по требованию МВД с 12 часов 30 минут было приостановлено движение общественного транспорта по Невскому проспекту (от площади Восстания до Дворцовой площади) и прилегающим улицам.

Несколько автобусных и троллейбусных маршрутов, а также трамвай №3 направлены по укороченным трассам. В комитете просят петербуржцев и гостей города учитывать эту информацию при планировании поездки.

До какого времени продлятся ограничения – не уточняется.

Напомним, на этой неделе сразу после суда над Алексеем Навальным в 11 российских городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, прошли массовые задержания. Тогда также по требованию полиции была ограничена работа метро.