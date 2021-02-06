06 Февраля 2021
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Происшествия Челябинская область
полиция, полицейский (2020) | Фото: Накануне.RU

Поиски пропавшей в Челябинской области 11-летней девочки завершены

На Южном Урале завершены поиски пропавшей 11-летней девочки.

Напомним, разыскивалась Виктория Т. 2009 года рождения. Ранее в полицию Копейска обратился мужчина, который рассказал, что его дочь в минувшую пятницу ушла из дома на улице Железнодорожная и исчезла. Полиция организовала поиски.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Челябинской области, сегодня девочка была найдена живой. В настоящее время она находится в отделе МВД России по Копейску. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как добавили в ведомстве, все причины и обстоятельства исчезновения ребенка уточняются.

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Поиски пропавшей в Челябинской области 11-летней девочки завершены

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Теги: девочка, найдена, Челябинская область



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Ранее 06.02.2021 11:50 Мск На Южном Урале пропала 11-летняя девочка. Приметы ребенка

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