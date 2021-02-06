Поиски пропавшей в Челябинской области 11-летней девочки завершены
На Южном Урале завершены поиски пропавшей 11-летней девочки.
Напомним, разыскивалась Виктория Т. 2009 года рождения. Ранее в полицию Копейска обратился мужчина, который рассказал, что его дочь в минувшую пятницу ушла из дома на улице Железнодорожная и исчезла. Полиция организовала поиски.
Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Челябинской области, сегодня девочка была найдена живой. В настоящее время она находится в отделе МВД России по Копейску. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Как добавили в ведомстве, все причины и обстоятельства исчезновения ребенка уточняются.