06 Февраля 2021
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Спорт В России За рубежом
Алексей Миранчук, полузащитник ФК Аталанта (2020) | Фото: instagram.com/atalantabc

Миранчук стал лучшим игроком января в "Аталанте"

Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук признан лучшим игроком "Аталанты" в январе по версии болельщиков.
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Как сообщается в официальном Твиттере итальянского клуба, в финальном голосовании фанатов Миранчук набрал 84,2% голосов. Россиянин значительно опередил защитника Кристиана Ромеро, у которого оказалось всего 15,8%.

В январе Алексей принял участие в шести матчах Серии А, а также в двух встречах Кубка Италии. В них полузащитник записал на свой счет два забитых мяча.

Напомним, что один из забитых Миранчуком голов помог "Аталанте" пройти в четвертьфинал Кубка страны.

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Миранчук стал лучшим игроком января в "Аталанте"

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Теги: Миранчук, Аталанта, голосование, игроки



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