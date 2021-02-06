Миранчук стал лучшим игроком января в "Аталанте"

Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук признан лучшим игроком "Аталанты" в январе по версии болельщиков.

Как сообщается в официальном Твиттере итальянского клуба, в финальном голосовании фанатов Миранчук набрал 84,2% голосов. Россиянин значительно опередил защитника Кристиана Ромеро, у которого оказалось всего 15,8%.

В январе Алексей принял участие в шести матчах Серии А, а также в двух встречах Кубка Италии. В них полузащитник записал на свой счет два забитых мяча.

Напомним, что один из забитых Миранчуком голов помог "Аталанте" пройти в четвертьфинал Кубка страны.