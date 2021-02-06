"Национальное достояние": Якушев поздравил Курганскую область с 78-летием

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил жителей Курганской области с 78-й годовщиной образования региона.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, Якушев отметил, что создание Курганской области придало новый импульс развитию Зауралья.

"К развитому сельскому хозяйству добавилась современная промышленность, образование, медицина. Национальным достоянием можно назвать Центр Илизарова, Курганмашзавод, Курганприбор, Курганстальмост, другие предприятия и организации", - заявил полпред.

По его словам, сегодня область "переживает сложный и ответственный этап".

"Необходимо решить непростые задачи в экономике и социальной сфере, повысить качество жизни. Зауралью предстоит стать динамичным, привлекательным для людей регионом. Уверен, вам по плечу эта задача", - добавил Владимир Якушев и пожелал всем курганцам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов и достижений.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Курганской области, праздничные мероприятия, посвященные 78-летию региона, проводятся во всех городах и районах с соблюдением противоэпидемических мер. Так, в Кургане 6 и 7 февраля запланированы выставки и концерты на открытом воздухе.