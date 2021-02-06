Андрей Фурсов: Четвертая промышленная революция - это уничтожение промышленности

Концепция четвертой промышленной революции является несостоятельной, и серьезные исследователи ее всерьез не воспринимают. Более того, она означает подавление промышленности. Об этом рассказал историк и социальный философ Андей Фурсов на канале "День ТВ" в передаче, посвященной книге основателя Всемирного экономического форума в Давосе Клауса Шваба "Ковид-19: великая перезагрузка".

Фурсов отметил, что английское слово reset весьма неточно переводят как перезагрузка, его более точный смысл - сброс, обнуление (соответствующая кнопка была на системных блоках, после нажатия на которую терялись все несохраненные данные. - прим. Накануне.RU).

Шваб, в частности, говорит о четвертой промышленной революции в постковидном мире.

"На эту схему купились многие слабые умы и даже начали пользоваться этим термином, так же попугайски бездумно, как термином "устойчивое развитие". А вот серьезные специалисты эту схему всерьез не приняли. Они на пальцах объяснили, что это никакая не революция. А во-вторых, то, что скрывается за этим термином, никакого отношения к промышленности не имеет", - отметил Фурсов.

Он рассказал, что в 2018 году в Институте сложности в Санта-Фе (США, штат Нью-Мексико) под эгидой Консультативного совета АНБ была проведена закрытая конференция о глобальных проблемах современности. Там было представлено шесть докладов: промышленность и экономика, финансы, демография, климат, сравнительный анализ кризисов, опасности искусственного интеллекта. И докладчики по первой теме, директор по исследованиям комgании "Ллойд" Карр и директор по исследованиям компании "Перкинс и Ко" Кеккер, определили концепцию четвертой промышленной революции как некорректную. Они подчеркивают, что любая любая промышленная революция предполагает быстрый рост производительности труда (ПТ) . Но среднегодовые темпы роста ПТ в 2009-2017 гг. были даже ниже, чем в 2000-2008 гг. А в 2000-х они были еще ниже, чем в 1980-1990-х. И таких низких темпов роста ПТ, как в 2010-х, не было с начала ХХ века .

"Нынешняя интернет-экономика, с которой пытаются увязать четвертую промышленную революцию, задействована не на производство и реальную экономику, а на сферу обращения: финансы, маркетинг, рекламу. Первая промышленная революция, в основе которой лежали уголь, завод, телеграф, длилась 50-60 лет, своего пика достигла в 1868-1892 гг. и обеспечила ежегодный прирост ПТ 2-2,2%. Вторая промышленная революция - это двигатель внутреннего сгорания, нефть, конвейер, она длилась примерно 35 лет. Среднегодовой рост ПТ - 2,3%. Третья промышленная революция, конец которой переживает сейчас ядро капиталистической системы, - самая короткая и самая слабая, быстро исчерпавшая прирост ПТ. Прирост ПТ - менее 2%. Затем в начале XXI века рост ПТ постоянно уменьшался, составляя в настоящее время, в расчете по ВВП за вычетом сферы услуг, чуть более 0,4%. О какой новой промышленной революции можно говорить? Идет процесс затухания и промышленности, и революционности", - рассказал ученый.

Он упомянул концепцию Шваба о патагонизации менее развитых экономик и японификации более развитых, в результате чего нужно стремиться к низкокачественной экономике (downscaling economy) с ограничением потребления. (Этот термин можно перевести и как сжатие, сокращение экономики, так как scale означает масштаб, а down - снижение. - прим. Накануне.RU.)

"Это что же за революция такая, которая создает низкокачественную экономику?" - заключил Фурсов резонным вопросом.

Он отметил, что провозглашаемая Швабом и другими ультраглобалистами борьба с климатическими изменениями и "зеленая экономика" есть не что иное, как подавление промышленности и сокращение населения планеты.

Фурсов обратил внимание и на такой термин Шваба - degrowth. Он означает отрицательный рост, антирост, сокращение, сжатие, к которому якобы все должны стремиться, ограничивая свои потребности. Термин был введен в манифесте, который был выпущен в Великобритании в мае 2020 года. Это, а также предлагаемая патагонизация и японификация жизни напоминают призыв лисы Алисы и кота Базилио двинуться на Поле чудес в Страну дураков, подчеркнул историк.

Он считает, что под "великим сбросом" подразумевается сброс всех завоеваний трудящихся и в целом всех граждан в предыдущие двести лет, отмена всей человеческой истории и создание нового мирового порядка, когда управлять будут избранные, о чем написал Герберт Уэллс в книге "Новый мировой порядок". Всего за один 2020 год людей, запуганных "коронавирусным" информационным террором, заставили отказаться от огромного количества демократических завоеваний последних двухсот лет, подытожил эксперт.

О книге Шваба беседе с Накануне.RU то же самое заявила директор Центра геополитики Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ Ольга Четверикова.