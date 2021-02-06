06 Февраля 2021
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Происшествия В России Северо-Кавказский ФО
скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

В Ингушетии семеро детей отравились газом

В Ингушетии несколько детей одновременно отравились газом. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, в ночь с 3 на 4 февраля в детскую республиканскую клиническую больницу были доставлены семеро детей в возрасте от 1 года до 8 лет. У всех были признаки отравления угарным газом.

Известно, что пострадавшие проживали в многоквартирном доме на улице Московской города Назрани.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас следователи СКР устанавливают виновных в данном инциденте.

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В Ингушетии семеро детей отравились газом

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Теги: дети, газ, Ингушетия, дело, СКР



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