В Ингушетии семеро детей отравились газом

В Ингушетии несколько детей одновременно отравились газом. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, в ночь с 3 на 4 февраля в детскую республиканскую клиническую больницу были доставлены семеро детей в возрасте от 1 года до 8 лет. У всех были признаки отравления угарным газом.

Известно, что пострадавшие проживали в многоквартирном доме на улице Московской города Назрани.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас следователи СКР устанавливают виновных в данном инциденте.