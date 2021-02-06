На Южном Урале пропала 11-летняя девочка. Приметы ребенка

На Южном Урале ищут пропавшую без вести 11-летнюю девочку.

Читайте также: На одного из избивших уральскую школьницу подростков совершено нападение

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Челябинской области, в полицию Копейска обратился мужчина, который рассказал, что его дочь в минувшую пятницу ушла из дома на улице Железнодорожная. До настоящего времени девочка не вернулась.

Разыскивается Виктория Т. 2009 года рождения. Приметы ребенка: рост около 145 см, среднего телосложения, волосы русые длинные ниже поясницы. Глаза голубые, нос курносый средний, уши средние, губы тонкие, лицо овальной формы.

Была одета в куртку болотного цвета длиной до колен и с капюшоном без меха, вязаную шапку серого цвета с меховыми помпонами "ушки", темные брюки и сапоги белого цвета.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении Вики, сообщить по телефону дежурной части ОМВД России по Копейску 8 (35139) 9-88-22. Также можно позвонить по телефонам службы 102, либо 112.