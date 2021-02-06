В России ковидом заболели еще более 16,5 тысяч человек

За минувшие сутки в России выявлено еще 16 тыс. 627 случаев коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в федеральном оперативном штабе по профилактике COVID-19, больше всего новых заболевших в Москве – 2 тыс. 214 случаев. Затем идут Санкт-Петербург – 1 тыс. 248 и Московская область – 955.

В регионах Уральского федерального округа лидером по приросту вновь оказалась Свердловская область – там выявили 323 новых заболевших ковидом. Далее идут Челябинская область – 270, Ханты-Мансийский АО – 168, Тюменская область – 135, Курганская область – 94 и Ямало-Ненецкий АО – 61 случай.

За сутки по всей стране скончались 497 заболевших коронавирусом, а полностью выздоровело 22 тыс. 831 человек.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что темпы распространения коронавируса в мире снижаются.