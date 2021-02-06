06 Февраля 2021
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Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

В России ковидом заболели еще более 16,5 тысяч человек

За минувшие сутки в России выявлено еще 16 тыс. 627 случаев коронавируса.
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Как сообщили Накануне.RU в федеральном оперативном штабе по профилактике COVID-19, больше всего новых заболевших в Москве – 2 тыс. 214 случаев. Затем идут Санкт-Петербург – 1 тыс. 248 и Московская область – 955.

В регионах Уральского федерального округа лидером по приросту вновь оказалась Свердловская область – там выявили 323 новых заболевших ковидом. Далее идут Челябинская область – 270, Ханты-Мансийский АО – 168, Тюменская область – 135, Курганская область – 94 и Ямало-Ненецкий АО – 61 случай.

За сутки по всей стране скончались 497 заболевших коронавирусом, а полностью выздоровело 22 тыс. 831 человек.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что темпы распространения коронавируса в мире снижаются.

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В России ковидом заболели еще более 16,5 тысяч человек

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Теги: коронавирус, оперштаб, Россия, регионы



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