06 Февраля 2021
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Пенсионеры в медицинских масках (2021) | Фото: Накануне.RU

В ВОЗ заметили снижение случаев COVID-19 в мире

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что темпы распространения коронавируса в мире снижаются.
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Как заявила на брифинге эксперт ВОЗ Мария ван Керкховен, "мы наблюдаем снижение числа инцидентов (случаев заражения) в ряде стран". По ее словам, этого удалось добиться, прежде всего, благодаря мерам, прерывающим цепочки передачи вируса – в первую очередь, вакцинации.

Как сообщает РИА Новости, также ван Керкховен настоятельно призвала страны, в которых снижается число новых случаев COVID-19, продолжать следить за соблюдением санитарных мер.

Напомним, о том, что коронавирус, похоже, отступает, заявляли на этой неделе и в Минздраве РФ. Между тем, власти Великобритании готовятся ввести так называемые "паспорта вакцинированных".

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В ВОЗ заметили снижение случаев COVID-19 в мире

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Теги: ВОЗ, коронавирус, случаи



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