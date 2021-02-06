В Свердловской области произошла утечка авиационного топлива из грузового поезда

В Свердловской области начата проверка после утечки авиационного топлива из вагона-цистерны на железной дороге.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, все случилось на станции Седельниково: в составе грузового поезда был обнаружен вагон с течью груза – авиационного топлива для турбинных двигателей. Вагон был отцеплен и поставлен на тупиковый путь, а утечка устранена.

Как отметили в надзорном ведомстве, в результате инцидента вред окружающей среде причинен не был. Сейчас Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка.

В частности, будет проверяться соблюдение требований законодательства при перевозке опасных грузов и экологического законодательства. Также будут установлены причины случившегося.