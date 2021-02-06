Кокорин провел первый матч за "Фиорентину"
Экс-нападающий сборной России по футболу Александр Кокорин дебютировал за итальянскую "Фиорентину". Как передает корреспондент Накануне.RU, это случилось в матче Серии А с миланским "Интером", который был сыгран вечером в пятницу.
29-летний россиянин появился на поле на 73-й минуте встречи. К этому моменту его новая команда уже "горела" со счетом 0:2 – отличились Николо Барелла и Иван Перишич. В итоге за отведенное ему время Кокорин не сумел никак себя проявить.
Kokorin and Malcuit make their Fiorentina debut ⚜️#ForzaViola 💜 #FiorentinaInter pic.twitter.com/SgIW5Wfp0f— ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) February 5, 2021
Матч так и закончился с этим результатом. Благодаря своей победе "Интер" набрал 47 очков и поднялся на первую строчку в таблице Серии А. "Фиорентина" с 22 баллами находится на 12-м месте.
В следующем туре "фиалки" отправятся в гости к "Сампдории", а миланцы дома сыграют с "Лацио".
Напомним, Александр Кокорин перебрался в "Фиорентину" в конце января. До этого он был футболистом московского "Спартака".