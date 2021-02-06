06 Февраля 2021
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Общество В России
Телеграм, Telegram (2018) | Фото: Накануне.RU

Telegram заблокировал "проблемные каналы" с личными данными людей

За последние недели Telegram заблокировал сразу несколько каналов, которые раскрыли телефонные номера и адреса участников протестов в России. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил создатель и владелец мессенджера Павел Дуров.
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Как сообщил он в своем личном канале, также были опубликованы домашние адреса и телефоны судей, прокуроров, правоохранителей, журналистов и медиа-менеджеров. По его словам, в комментариях к записям призывали к расправе над этими людьми.

"Подобное использование Telegram прямо противоречит нашим правилам, которые запрещают публичные призывы к насилию. Принимая во внимание эмоциональный накал обстановки в России, мы тщательно анализировали ситуацию, не желая нанести вред поспешным решением", - отметил Павел.

Он добавил, что сегодня было принято решение заблокировать "проблемные каналы с личными данными". Дуров призвал авторов публичных Telegram-каналов не распространять призывы к насилию и личные данных других людей.

Напомним, в январе Павел Дуров уже сообщал о сотнях заблокированных в Telegram постов с аналогичными призывами.

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Telegram заблокировал "проблемные каналы" с личными данными людей

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Теги: Telegram, каналы, Дуров, блокировка



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Ранее 19.01.2021 08:15 Мск Дуров сообщил о сотнях заблокированных в Telegram постов с призывами к насилию

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