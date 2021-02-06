Telegram заблокировал "проблемные каналы" с личными данными людей

За последние недели Telegram заблокировал сразу несколько каналов, которые раскрыли телефонные номера и адреса участников протестов в России. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил создатель и владелец мессенджера Павел Дуров.

Как сообщил он в своем личном канале, также были опубликованы домашние адреса и телефоны судей, прокуроров, правоохранителей, журналистов и медиа-менеджеров. По его словам, в комментариях к записям призывали к расправе над этими людьми.

"Подобное использование Telegram прямо противоречит нашим правилам, которые запрещают публичные призывы к насилию. Принимая во внимание эмоциональный накал обстановки в России, мы тщательно анализировали ситуацию, не желая нанести вред поспешным решением", - отметил Павел.

Он добавил, что сегодня было принято решение заблокировать "проблемные каналы с личными данными". Дуров призвал авторов публичных Telegram-каналов не распространять призывы к насилию и личные данных других людей.

Напомним, в январе Павел Дуров уже сообщал о сотнях заблокированных в Telegram постов с аналогичными призывами.