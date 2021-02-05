Россия объявила персонами нон грата дипломатов, участвовавших в акциях в поддержку Навального

Россия объявила персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломатов из-за участия в незаконных акциях в поддержку Алексея Навального, в Москве и Санкт-Петербурге, которые состоялись 23 января, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МИД РФ.

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"Дипломатам был заявлен протест в связи с зафиксированным участием дипломатических сотрудников Генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и Посольства Федеративной Республики Германия в Москве в незаконных акциях 23 января 2021 года, организаторы которых с целью провоцирования беспорядков даже не запрашивали, как того требует закон, разрешения на их проведение. Было подчеркнуто, что такие действия европейских дипломатов, сознательно предпринятые в нарушение российского законодательства, являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу.

Участвовавшие в незаконных акциях дипломаты в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года объявлены "persona non grata". Им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В дипведомстве заявили, что Россия рассчитывает, что в дальнейшем дипломаты указанных стран будут строго следовать нормам международного права.

Отметим, что Варшава, Берлин и Стокгольм уже отреагировали на высылку дипломатов из России в связи с участием в несогласованных акциях.

По информации "РИА Новости" Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что если Москва не изменит своего решения, Варшава рассмотрит возможность ответной высылки дипломата. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала необоснованной высылку трех европейских дипломатов из России. По словам Меркель, на фоне последних событий Берлин оставляет за собой право расширить санкции против Москвы, прежде всего персональные. При этом канцлер подчеркнула, что Европа и Россия должны и далее оставаться в диалоге из "стратегической необходимости".

В шведском МИД также назвали действия российской стороны "совершенно необоснованными" и сообщили, что оставляют за собой право на соответствующий ответ.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, в свою очередь, призвал Москву пересмотреть свое решение.

"Во время встречи с министром иностранных дел Лавровым верховный представитель узнал, что трое европейских дипломатов будут высланы из России. Он решительно осудил это решение и отверг обвинения в том, что они участвовали в деятельности, несовместимой с их статусом иностранных дипломатов", — сообщил РИА Новости представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.

По его словам, глава евродипломатии выразил солидарность с членами ЕС, которых коснулось это решение.