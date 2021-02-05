Ефремов этапирован в Москву для участия в следственных действиях

Актер Михаил Ефремов, попавший в колонию из-за пьяного ДТП, в котором погиб человек, этапирован в Москву для участия в следственных действиях, сообщили Накануне.RU в УФСИН по Белгородской области.

"В рамках ст. 77.1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации на основании постановления Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве 04.02.2021 осужденный Михаил Ефремов был эпатирован в один из следственных изоляторов Москвы для участия в следственных действиях", - говорится в сообщении.

Напомним, Ефремов отбывает наказание в колонии в Белгородской области. Ранее актер просил оставить его отбывать наказание в хозотряде СИЗО-5 Москвы, где он находился во время суда. Там он собирался организовать тюремный театр.

8 июня вечером на Смоленской площади Ефремов выехал на встречную полосу движения на Jeep Grand Cherokee и врезался в другой автомобиль. В результате аварии водитель фургона оказался зажат в искореженной кабине, врачи реанимировали его в машине скорой помощи и увезли в крайне тяжелом состоянии в институт Склифосовского. Он скончался в реанимации 9 июня.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам в колонии общего режима по делу о ДТП со смертельным исходом. Также артиста на три года лишили водительских прав. 22 октября Мосгорсуд снизил срок наказания артисту с 8 до 7,5 лет лишения свободы.