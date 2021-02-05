Следственный комитет заявил о завершении следствия по делу Фургала

Следственный комитет заявил о завершении всех следственных дел в рамках уголовного дела в отношении Сергея Фургала об организации убийств предпринимателей, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов бывшего губернатора Михаиа Карапетяна.

"Сергей Фургал сегодня был уведомлен об окончании предварительного расследования уголовного дела, в рамках которого накануне ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции. И с понедельника мы начинаем знакомиться с материалами уголовного дела, которое насчитывает порядка 75 томов", - сказал защитник.

По его словам, следствие рассчитывает, что все участники, в том числе и адвокаты, будут ознакомлены с делом до конца апреля.

Напомним, Фургала обвиняют в организации убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского. Эпизоды относятся к 2004-2005 гг.

Следствие полагает, что мотивом для преступлений стал конфликт бизнес-интересов. Смольский, по версии СКР, "перешел дорогу" Фургалу и его партнеру на ниве приема металлолома. "В гараж, где находился потерпевший, были брошены две гранаты, одна из которых взорвалась рядом с его воротами. Вторая граната попала внутрь, но не взорвалась, благодаря чему Смольский выжил, получив телесные повреждения. После этого конкурент, как и требовали обвиняемые, снизил закупочные цены на металл. Исполнитель этого преступления установлен. Им является Марат Кадыров, который задержан и арестован по обвинению в совершении особо тяжкого преступления".

Сам Фургал вины в этих преступлениях не признает и считает свое дело политически мотивированным. Его однопартийцы, в частности лидер ЛДПР Владимир Жириновский, призывают вести судебный процесс в Хабаровске, а Фургала перевести под домашний арест. Сейчас он находится в московском СИЗО "Лефортово".