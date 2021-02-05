Процесс в отношении Навального по делу о клевете на ветерана перенесен

Мировой суд Бабушкинского района Москвы отложил на 12 февраля процесс в отношении Алексея Навального по делу о клевете, сообщает ТАСС.

Первое заседание по делу длилось больше восьми часов и было перенесено по просьбе прокурора в связи с окончанием рабочего дня. В процессе обсуждения ветерану, участвовавшему в слушаниях из дома, стало плохо, ему вызвали скорую.

"А я вам говорил, что ему вызовут скорую! Ходатайствую о том, что родственнички его придушат сегодня ночью, чтобы сказать, что это дело его доконало", — заявил Навальный.

Судья несколько раз грозила обвиняемому, что удалит его из зала. На протяжении всего процесса Навальный кричал на свидетелей, перебивал судью и допускал разного рода оскорбления в адрес ветерана, его семьи, журналистов, судьи и прокурора.

Так, внуку ветерана, он заявил, что тот, якобы "торгует собственным дедом".

Напомним, летом прошлого года в сети был опубликован видеоролик, в котором несколько человек, среди которых был и Артеменко, высказываются в поддержку поправок в Конституцию. Навальный оставил комментарий под видео, в котором назвал ролик "позором страны", а его создателей и участников – "командой продажных холуев". Следствие считает, что высказывание оппозиционера носило "заведомо ложный характер, порочащий честь и достоинство человека".

Навальному может грозить штраф или обязательные работы. Ранее Симоновский суд Москвы по ходатайству ФСИН изменил Навальному меру наказания с условного срока на реальный по делу "Ив Роше". Согласно решению этого суда, оппозиционер проведет в колонии 2 года 8 месяцев.