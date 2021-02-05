Николай Цуканов выразил соболезнования в связи с кончиной Владимира Белоглазова

Старший вице-президент Ростелекома Николай Цуканов выразил соболезнование в связи с кончиной директора по общим вопросам УГМК Владимира Белоглазова, передает корреспондент Накануне.RU.



«Выражаю искренние соболезнования родным и близким Владимира Алексеевича, коллективу Уральской горно-металлургической компании. Это тяжелая, невосполнимая утрата», - сказал экс-полпред Президента РФ в Уральском федеральном округе.



Николай Цуканов отметил, Владимир Белоглазов был человеком с большой буквы, настоящим патриотом земли уральской, пользовался бесспорным авторитетом в деловых и профессиональных кругах.