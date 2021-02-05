05 Февраля 2021
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Происшествия Свердловская область
детский сад, раковины (2019) | Фото:Накануне.RU

В детсаду Екатеринбурга произошла вспышка кишечной инфекции

В екатеринбургском детском саду произошла вспышка кишечной инфекции. В детском образовательном учреждении №472, расположенном по адресу Северный переулок, 4, заразились десятки детей. Как рассказали источник Накануне.RU, возможными причинами являются привозная еда или проблемы с канализацией.

По словам одной из мам, это не первый случай. "За три месяца это второй случай заражения. В группе, куда ходит мой ребенок, заразились 10 человек. У всех детей рвота и высокая температура. Мы уже обратились в санэпидемстанцию", - отметила одна из родительниц.

В отчете родителей с общего собрания указано, что причиной вспышки мог стать недолеченный ребенок. В настоящий момент заболели дети в четырех группах. "Родители скрывают информацию о состоянии детей. Потом через три дня приводят снова, когда ребенок еще заразен", - гласит текст отчета.

В настоящий момент садик закрыт на карантин до 10 февраля.

В пресс-службе регионального Роспотребнадзора на момент публикации не прокомментировали ситуацию.

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В детсаду Екатеринбурга произошла вспышка кишечной инфекции

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