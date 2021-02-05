В Тюменской области приостановили членство в партии депутата "Единой России" из-за ДТП со смертельным исходом

Сегодня президиум регионального политического совета "Единой России" принял решение о приостановке членства в партии депутата Ялуторовской гордумы Павла Шалагинова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе реготделения.

Причиной такого решения указали то, что Шалагинов мог быть участником ДТП со смертельным исходом.

"В настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося. В зависимости от этого будет рассмотрен вопрос о дальнейшем членстве Павла Шалагинова в партии", - говорится в сообщении.

ДТП произошло вечером 4 февраля, в Ярковском районе. По данным областного ГИБДД, вечером на 84-м км автодороги Ялуторовск – Ярково был обнаружен труп мужчины. Тело было найдено на обочине, примерно в 21.20.

"Это был мужчина 35 лет, проживал в деревне Тарханы Ярковского района. На его теле обнаружены характерные следы, указывающие на то, что произошло ДТП. Водитель с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении ведомства.

Личность водителя, который сбил человека, устанавливается.