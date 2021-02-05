На Южном Урале вандалы сломали скульптуру на центральной площади города

В Троицке подростки сломали скульптуру художника, установленную на центральной площади города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии, инцидент произошел вечером 2 февраля. Вандалы отломили кисточки, а затем – руку новой скульптуре. По предварительной информации, это сделала компания подростков.

На место вызвали сотрудников полиции. В настоящий момент изучаются записи с камер наблюдения.

Если личности подростков будут установлены, то их родителям придется выплатить штраф и возместить материальный ущерб.

В администрации города напомнили, что за вандализм грозит уголовная ответственность, а максимальное наказание за такое преступление — до трех лет лишения свободы.