"Коронавирус, действительно, отступает" – глава Минздрава

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко полагает, что эпидемия COVID-19 в стране идет на спад. "Мы видим, что, действительно, коронавирусная инфекция отступает", - заявил министр в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Мурашко, число заразившихся коронавирусом за последние три недели снизилось на 30%. Впрочем, цифра все равно еще высока – под наблюдением находится 800 тыс. человек.

Министр считает, что массовая вакцинация тоже уже начинает оказывать свое влияние: "Массовая вакцинация повлияла на развитие эпидемического процесса, потому что те объемы, которые сегодня доставлены в регионы, и уже привитое население - это уже эпидемически значимый результат, поэтому мы видим позитивный эффект".

Напомним, регионы в связи со снижением заболеваемости продолжают постепенно отменять санитарные ограничения. Так, в Москве с понедельника, 8 февраля, студенты вернутся к очным занятиям в вузах – сегодня соответствующий приказ подписал мэр города Сергей Собянин.