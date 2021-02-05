В Тюмени на одном из предприятий выявили крупный очаг COVID-19

В Тюменской области на одном из предприятий выявили очаг заболевания коронавирусом. Название компании оперштаб не раскрывает, однако заявил, что инфекцию выявили у 16 человек, передает корреспондент Накануне.RU.

Источником заражения стали два сотрудника с бессимптомной формой заболевания. На предприятии провели дезинфекцию.

Всего за сутки в регионе зафиксировали 130 новых случаев заболевания COVID-19, в том числе 10 – среди детей. Выздоровели 142 жителя региона. 18 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Также есть летальный случай - скончалась 63-летняя женщина.

За последние две недели отмечается снижение заболеваемости по сравнению с предыдущим аналогичным периодом на 5%. Среди людей старше 65 лет заболеваемость снизилась на 10%, однако эта возрастная группа по-прежнему лидирует в общей структуре заболеваемости - 21% от общего количества заболевших.

Заболеваемость школьников за период с 25 по 31 января снизилась на 22%.