Скончался заместитель гендиректора УГМК Владимир Белоглазов

Заместитель генерального директора УГМК по общим вопросам Владимир Белоглазов скончался сегодня в столичном госпитале Бурденко.

Напомним, что 23 января Белоглазов впал в кому, как предполагается, из-за критического нарушения кровообращения. Позже он был доставлен из Екатеринбурга в Москву, однако спасти его жизнь не удалось. В компании УГМК воздержались от комментариев.

Владимир Белоглазов руководил организационными вопросами холдинга, административным взаимодействием структур компании, а также контролировал социальную политику и осуществление социальных проектов.