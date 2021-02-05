05 Февраля 2021
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Происшествия Свердловская область
(2019) | Фото: форум Утро

Скончался заместитель гендиректора УГМК Владимир Белоглазов

Заместитель генерального директора УГМК по общим вопросам Владимир Белоглазов скончался сегодня в столичном госпитале Бурденко.

Напомним, что 23 января Белоглазов впал в кому, как предполагается, из-за критического нарушения кровообращения. Позже он был доставлен из Екатеринбурга в Москву, однако спасти его жизнь не удалось. В компании УГМК воздержались от комментариев.

Владимир Белоглазов руководил организационными вопросами холдинга, административным взаимодействием структур компании, а также контролировал социальную политику и осуществление социальных проектов.

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Скончался заместитель гендиректора УГМК Владимир Белоглазов

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Теги: Белоглазов, смерть, УГМК



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