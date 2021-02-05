05 Февраля 2021
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Общество Свердловская область
ТеплоРесурс, котельная (2019) | Фото:Накануне.RU

Жителей Екатеринбурга озадачила новая стоимость отопления. В УК ссылаются на морозы

Жители Екатеринбурга получили квитанции по оплате ЖКХ за январь этого года и были несколько озадачены резким увеличением стоимости отопления. В управляющей компании назвали это нормальным.

В редакцию Накануне.RU обратился один из жителей уральской столицы. Он рассказал, что проживает в многоквартирном доме на улице Токарей, и когда получил квитанцию от ЕРЦ за январь, то был удивлен - общая сумма выросла почти на 1 тысячу рублей. Оказалось, что разница произошла из-за увеличения стоимости отопления.

Мужчина сразу же позвонил в свою УК "Верх-Исетская".

"Там связали это с морозами - что топили больше из-за 30-градусных холодов. Оттого и расход тепла больше", - пояснил он.

Квитанции за ЖКХ за январь 2021(2021)|Фото: Источник Накануне.RU

Так выглядит счет за декабрь-2020

Квитанции за ЖКХ за январь 2021(2021)|Фото: Источник Накануне.RU

А так - за январь-2021

Еще один житель Екатеринбурга сообщил нашему агентству, что в их доме также выросли счета за отопление.

"У управляющей компании "Верх-Исетская" пришло почти 6 тысяч за однушку. А в соседнем доме ТСЖ - там 4,5 тысячи за однушку", - рассказал горожанин.

Стоит отметить, что недавно десятки жителей Уфы устроили сход в Доме правительства, требуя объяснений за возросшие платежи за тепло. В январе граждане получили платежки за декабрь. Сумма в них оказалась выше на 40%, чем платеж за предыдущий месяц.

В Екатеринбурге до подобных протестов пока не дошло. Между тем, уже на следующей неделе в уральской столице вновь ожидается резкое похолодание.

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Жителей Екатеринбурга озадачила новая стоимость отопления. В УК ссылаются на морозы

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Теги: отопление, квитанции, морозы, Екатеринбург



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