В Сургуте в борьбу за пост мэра включились участники прошлого конкурса

В Сургут продолжается приём заявок на "мэрский" конкурс. Заявки подали кандидаты, ранее участвовавшие в первом "сезоне" первенства, сообщил Накануне.RU информированный источник.

Бумаги на этой неделе сдали ранее уже боровшиеся за пост мэра 32-летний временно безработный Игорь Лубягин и 44-летний начальник Сургутского аварийно-восстановительного поезда ООО "Запсибтрансгаз" Андрей Мамаев. Также документы подали 37-летний сотрудник НГДУ "Сургутнефть" Алексей Рогов, 45-летний глава СТО Эдуард Кравченко, 37-летний слесарь Сургутской ГРЭС-1 Сергей Данчев.

Напомним, в январе конкурс на пост главы оказался сорван – документы из нескольких десятков претендентов верно оформил только один участник гонки, Артур Романов. Эксперты полагают, что причина срыва первого конкурса может быть в том, что "настоящий" кандидат, который устроил бы все группы влияния, на него не заявился. В числе таких вероятных кандидатов был как раз Филатов.

Сейчас конкурс объявлен повторно. Заседание конкурсной комиссии, на котором будут заслушаны программы кандидатов и приняты решения о допуске к участию в следующем этапе, состоится 20 февраля. Затем пройдут депутатские слушания. Окончательное решение по кандидатам депутаты примут 27 февраля. Подавать документы можно с 31 января по 14 февраля.