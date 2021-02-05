Понятой по делу Голунова рассказал, что ему заплатили

Понятой при задержании журналиста Ивана Голунова получил от экс-полицейских около 2 тысяч рублей за свое участие в процессе.

Об этом сам Сергей Кузнецов заявил на слушаниях в Мосгорсуде. "Да, на такси дали. Где-то 1,5 - 2 тыс. рублей", - цитирует его ТАСС.

Кузнецов был понятым как в отделе полиции, так и на обыске дома у Голунова.

Ранее сообщалось, что бывшим полицейским, которые проходят по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, ужесточили обвинение. Пятерым обвиняемым добавили статью о преступлении, совершенном организованной группой.

Напомним, дело Голунова было прекращено в связи с недоказанностью его вины. Оно вызвало общественный резонанс странными действиями сотрудников полиции, которые сперва опубликовали фотографии нарколаборатории, якобы обнаруженной в квартире Голунова, потом вынуждены были признать, что снимки не имеют прямого отношения к журналисту. Смывы с рук и срезы ногтей Голунова не выявили следов наркотиков.