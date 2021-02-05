05 Февраля 2021
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Общество За рубежом
Елизавета II Анна Винтур (2018) | Фото:twitter.com/RoyalFamily

Британские власти готовятся ввести "паспорта вакцинированных"

Британские власти разрабатывают "паспорта вакцинированных". Это вызвано возможностью срыва отпускного сезона – многие курортные страны, такие как Греция, рассматривают возможность открытия границ и относительной свободы для вакцинированных от коронавируса лиц, пишет The Times.

По данным издания, власти планируют создать систему сертификации. Проект разрабатывают Министерство иностранных дел, Минтранс и Минздрав королевства.

Новости об аналогичных мерах приходят и из других стран Европы, например, из Дании, где людям с "ковид-паспортами" тоже готовы предоставить больше свободы, например, они смогут вернуться на работу, поэтому за введение таких документов сильно ратуют объединения бизнесменов.

В России власти декларируют негативное отношение к подобным инициативам, по крайней мере, на федеральном уровне. Так, вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента заявила, что введение подобных документов недопустимо, поскольку дискриминирует не привитых граждан. В то же время она напомнила, что россияне могут официально подтверждать свою вакцинацию с помощью прививочного сертификата.

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Британские власти готовятся ввести "паспорта вакцинированных"

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Теги: ковид-паспорт, сертификат, вакцинация от коронавируса



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