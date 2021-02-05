05 Февраля 2021
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Происшествия Пермский край
тюрьма надзиратели (2012) | Фото:

В Перми арестован предполагаемый убийца собственной жены и её отца

26-летний предполагаемый убийца жены и её отца арестован в Перми, сообщили Накануне.RU в краевом управлении СКР.

Ему предъявлено обвинение. Он дал признательные показания.

Напомним, по версии следствия, обвиняемый убил свою 21-летнюю супругу, а после назначил встречу её 48-летнему отцу. Когда тот пришёл, злоумышленник несколько раз ударил его ножом, что привело к смерти пострадавшего.

Telegram-канал "Опер слил" приводил подробности трагедии. 26-летний злоумышленник поссорился с 21-летней супругой из-за того, что она собралась с ним развестись. Реакцией стало то, что муж якобы отрезал жене голову. Пострадавшая, отмечает канал, была беременна. В момент убийства в квартире находились также двое их детей – полугодовалый мальчик и двухлетняя девочка, которых потенциальный преступник заботливо вывел в другую комнату. 48-летний отец погибшей попал под горячую руку зятя, которого вскоре "взяли" ехавшие мимо силовики, отмечает канал.

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В Перми арестован предполагаемый убийца собственной жены и её отца

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Теги: ребёнок, нож, беременность, ссора



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