Гроб у мэрии: тело екатеринбурженки предадут земле уже завтра

Ольга Викторовна из Екатеринбурга уже третьи сутки воюет с представителями МКУ "Служба городских кладбищ" и его непосредственным начальником Константином Калашниковым. Не так давно у женщины умерла мать – заслуженный педагог России, однако похоронить родного человека у екатеринбурженки не получалось. Сначала ей назвали сумму в 127 тыс. руб. за услуги копания могилы, а потом и вовсе запретили въезд на Восточное кладбище, где также похоронен ее отец – участник Великой Отечественной войны. Из-за этого женщина вынуждена третий день возить гроб с телом в кортеже ритуальных услуг, не имея возможности провести захоронение в другом месте. Проблема разрешилась лишь после того, как автобус с гробом побывал под окнами мэрии. Тело захоронят уже завтра, 6 февраля.

Как рассказала представителям СМИ сама Ольга Викторовна, в назначенный день она вместе с похоронной службой и сопровождающими отправилась на Восточное кладбище. Смотритель дал добро на захоронение и предложил выбрать людей, которые вырыли бы могилу.

"Там стояла какая-то синенькая машина. Мне говорят - "Поехали", - мы и поехали", - делится историей екатеринбурженка.

На месте же женщине озвучили сумму в 127 тысяч и это только за то, чтобы вырыть могилу. Тогда сопровождающие предложили выкопать бесплатно, но столкнулись с новой проблемой: на следующий день их просто не пустили на кладбище. Сами родственники и близкие погибшей считают, что причиной стал отказ от услуг сотрудников, напрямую связанных с администрацией кладбища.

Только после того, как дочь покойницы привлекла к ситуации телевидение, ее пустили на кладбище, но и здесь проблемы не закончились. При раскопке оказалось, что рядом с отцом Ольги Викторовны (поперек сверху) находится еще один гроб, из-за чего произвести новое захоронение не представляется возможным.

"Останки изъяли. В следственном комитете сказали, что им эта могила не нужна (для дальнейшего расследования), сказали, дайте женщине похоронить маму. А никто не слушает. Я приезжаю обратно в следственный комитет, говорю, что сами закопаем и обработаем. Нам обещают, что дадут другое место, но его не дают. С 10 утра и до 12 ночи я провожу на кладбище", - рассказывает Ольга Викторовна, отмечая, что тело не зарегистрировано в базе данных как захоронение.

В свою очередь, Константин Калашников пояснил, что МКУ не может дать женщине новое место, пока не будет решен вопрос со старым. Дело в том, что даже после отказа от нее СКР, могилу необходимо обработать дезинфицирующими средствами и закопать обратно, что потребовало бы всего час, после чего женщине предоставили бы новое место. Однако к работам приступать никто не торопится.

"В этом месте производилась раскопка могил сотрудниками ООО УПК на Белореченской,10 (более известное общественности как "Дондики"), - рассказывает Калашников. - Вместо того, чтобы прекратить работы, как требуют того санитарно-эпидемиологические нормы, обработать могилу, закопать ее и сказать нам, что здесь есть захоронения и здесь нельзя копать, они для эскалации конфликта вызвали следственный комитет, полицию. По сути, они по собственному желанию выкопали чужую могилу, переместили кости в СКР для проведения экспертизы".

В качестве разрешения ситуации представители МКУ "Служба городских кладбищ" пригласили женщину приехать на кладбище, чтобы рассказать о процедуре обработки могилы и что делать дальше. Тем не менее, в указанный день Ольга Викторовна отказалась ехать в связи с плохим самочувствием из-за накопившегося стресса. Вместо себя она направила доверенное лицо – сотрудника "Дондиков", который поставил МКУ ультиматум: либо захоронение сегодня, либо полиция и СМИ завтра, рассказал Калашников свою версию.

Сегодня Ольга Викторовна вместе с представителями похоронщиков привезла гроб с телом своей матери на Площадь 1905 г. Вместе с ними также подъехала съемочная группа "Ермак-медиа", создателем которого является один из лидеров "Дондиков" Николай Ермаков. По предположениям участников рынка, ситуация приобрела такие масштабы из-за конкуренции между похоронщиками. По мнению сотрудников компании, МКУ намеренно завышает цены на услуги копателей практически на 100 тыс. Такой скачок цен обусловлен разгаром пандемии коронавируса и высоким процентом смертности среди пациентов с данным диагнозом.

Тем не менее, на сегодняшней встрече у стен администрации города, Константин Калашников пообещал Ольге Викторовне решить проблему. И сдержал обещание. Похороны матери екатеринбурженки состоятся завтра на Восточном кладбище, рассказал Накануне.RU начальник МКУ. В свою очередь, Николай Ермаков подтвердил, что погребение состоится в той самой раскопанной могиле.